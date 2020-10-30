Красноярск, , 07:51 — REGNUM В правительстве Красноярского края зарегистрировано много подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.

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«Я не хочу называть цифру, чтобы не драматизировать, но скажу, что в некоторых министерствах болеют целые отделы, полностью», — подчеркнул Усс в интервью телеканалу «Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 29 октября было выявлено 25 860 носителей коронавируса.

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