Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM В Свердловской области найдены новые крупные захоронения жертв политических репрессий. Об этом сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга.

Очертания двух зон определила научно-поисковая группа. Поисковики же нашли и нашли индивидуальные могилы. Работы велись летом в районе Мемориала жертв политических репрессий. Руководил ими историк-археолог Сергей Погорелов.

Одно из предполагаемых захоронений находится на территории размером примерно 500 на 150 метров и включает в себя участок Ново-Московского тракта, а также коммуникаций вдоль него. Он заходит и на территорию мемориала, при строительстве которого, как оказалось, частично были повреждены многие захоронения, отмечает Погорелов.

Директор музея Сергей Каменский надеется на то, что работы можно будет продолжить в 2021 году. По разным оценкам, в данном районе были погребены от 20 тыс. до 40 тыс. человек.