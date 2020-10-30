Токио, , 07:49 — REGNUM Геймдизайнер Хидео Кодзима ответил на вопрос журналистов о загадочном концепт-арте, который он опубликовал в июне 2020 года. Об этом 29 октября сообщил портал IGN.

Кодзима пояснил: тот рисунок, который заметили геймеры, является лишь «фрагментом новой идеи». Он сказал, что часто обдумывает различные идеи и демонстрирует их другим людям, чтобы узнать их мнение.

Геймдизайнер добавил, что автором рисунка является художник и дизайнер персонажей Ёдзи Синкава, создававший облик героев серии Metal Gear, и занимавший должность арт-директора в проекте Death Stranding.

Напомним, в июне 2020 года Хидео Кодзима выложил в Twitter фотографии со своего стола, на которых поклонники увидели странспортное средство, выглядящее как странный летательный аппарат.

На рисунке были надписи «десантный корабль» и BRIDGES (название организации, на которую работает главный герой Death Stranding Сэм Бриджес). Многие геймеры предположили, что этот концепт-арт имеет отношение к проекту игры Death Stranding 2.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1276727147793485824

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