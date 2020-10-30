Ирвайн, США, , 07:29 — REGNUM Ожидаемое поклонниками World of Warcraft дополнение Shadowlands получило новую дату релиза. Об этом компания Blizzard сообщила 29 октября на официальной Twitter-странице игры.

Согласно заявлению разработчиков, Shadowlands выйдет 23 ноября 2020 года. В публикации они сообщили, что потратили дополнительное время на доработку дополнения и исправления ошибок.

https://twitter.com/Warcraft/status/1321859531987705856

Напомним, изначально планировалось, что релиз World of Warcraft: Shadowlands состоится 27 октября 2020 года. 1 октября 2020 Blizzard объявила, что переносит дату выхода дополнения на неопределённый срок.

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