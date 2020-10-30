Владивосток, , 07:30 — REGNUM В муниципалитетах Приморья откроют кол-центры для тех, кто почувствовал недомогание — студенты медицинских вузов расскажут обратившимся, что нужно делать при тех или иных симптомах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В период роста сезонных простудных заболеваний резко возросла нагрузка на телефоны скорой помощи и поликлиник — приморцы с трудом дозваниваются до врачей, в связи с чем снижается скорость реагирования медицинских бригад.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился создать дополнительные кол-центры, которые примут на себя существенную часть звонков.

«При любом признаке ОРВИ человек беспокоится, что у него коронавирус, сразу звонит в скорую помощь. Нужно создать систему, которая снизит поток звонков в медучреждения — чтобы компетентный человек мог порекомендовать, как правильно проходить амбулаторное лечение. К этой работе можно подключить студентов», — сказал глава региона.

Кожемяко поручил главам муниципалитетов наладить работу по созданию кол-центров.

Минздрав и министерство цифрового развития региона проработают вопрос в течение двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Приморья начал процедуру закупок медикаментов для лечения амбулаторно ковидных больных. Поставка бесплатных лекарств в больницы края ожидается в конце ноября.