Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Девушка по имени Селин Сонг, являющаяся поклонницей игры The Sims 4, решила воссоздать в ней пьесу Антона Чехова «Чайка». Об этом 30 октября сообщил портал Game Rant.

Свой проект Сонг реализовывает в рамках программы Artistic Instigators New York Theater Workshop. Заручившись поддержкой своих подписчиков в Twitch, она решила воссоздать в игре внешность, одежду и черты характера каждого персонажа «Чайки», используя соответствующую функцию The Sims 4. Что в итоге получилось у стримерши, желающие могут узнать, посмотрев её трансляцию.

Напомним, The Sims 4 доступна владельцам платформ ПК, PS4 и Xbox One. Игра представляет собой симулятор жизни, в котором геймеры могут контролировать до восьми персонажей, предлагая им заниматься различными видами деятельности.

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