Москва, , 07:21 — REGNUM Российским поставщикам электричества следует отказаться от идеи установки «умных» счетчиков для отдельных квартир, считают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Там напомнили, что вышедшие из строя счётчики электроэнергии с 1 января 2022 года нужно будет менять на «умные», то есть способные передавать показания напрямую в энергосбытовые компании. Однако частичная замена приборов учёта и их перемешивание с обычными, по мнению экспертов ассоциации, не принесёт никаких плюсов.

«Законом предусмотрена точечная замена приборов. Но она не несет никаких существенных плюсов для энергосистемы в целом. Комплексный подход можно сделать возможной опцией по выбору субъекта РФ», — объяснили они.

Добавим, что по предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет в российских домах нужно будет установить 45 млн новых счетчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей.

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