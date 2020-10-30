Токио, , 07:15 — REGNUM В Японии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 100 тысяч, сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, за 28 октября на японской территории выявили 809 инфицированных. При этом такой рост заболеваемости был зафиксирован впервые с 29 августа. Агентство отмечает, что преодоление отметки в 100 тыс. зараженных произошло на фоне намерений нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги расширить программу субсидирования внутреннего туризма.

Тем не менее в японском правительстве считают, что возможно взять под контроль распространение инфекции, не прибегая к сворачиванию экономической активности в стране. Однако ряд экспертов утверждает, что сезон гриппа может негативно сказаться на системе здравоохранения страны во время пандемии коронавирусной инфекции.