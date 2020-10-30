Барнаул, , 07:10 — REGNUM В Барнауле продолжается подготовка к организации мощного ковидного госпиталя (порядка 600 коек) на базе одного из торговых центров. Об этом сообщает оперативный штаб региона. По данным корреспондента ИА REGNUM, речь идёт о ТЦ «Геомаркет».

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Как пояснила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, в настоящее время количество проводимых тестов на коронавирус в регионе составляет 6700−6900 в сутки. Ежесуточно показатель тестирований составляет 281 на 100 тысяч жителей региона при рекомендованном 150 в сутки.

Губернатор Виктор Томенко поручил ускорить передачу аппарата для ПЦР-диагностики, который ранее использовался в лаборатории Главного управления МВД России по Алтайскому краю, региональному минздраву. Инициатива главы региона поддержана руководством Министерства внутренних дел РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 29 октября, в Алтайском крае выявлен 18 781 носитель SARS-CoV-2, причём только 216 из них добавились за сутки. Судя по официальному сообщению оперативного штаба, почти все койки для лечения больных с коронавирусом (более 88%) уже заняты.

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Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 480 пациента (+38 пациентов за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент (их количество за сутки не изменилось). За последние 24 часа подтверждена смерть еще 14 человек с SARS-CoV-2.

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