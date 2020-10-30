Улан-Удэ, , 07:04 — REGNUM В Бурятии введённые ранее из-за эпидемии коронавируса ограничительные меры продлили ещё на месяц — до 30 ноября. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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В числе ограничительных мер, действие которых продлены в республике, — запрет на проведение любых массовых мероприятий и соблюдение режима самоизоляции для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями из группы риска. Жителям также рекомендовано воздержаться от поездок «за пределы РФ и в субъекты РФ, эпидемически неблагополучные по коронавирусной инфекции».

Специальные правила дистанцирования действуют для предприятий общественного питания, работа которых должна быть завершена до 22:00. Всем предприятиям, действующим на территории Бурятии, рекомендовано перевести 30% своих сотрудников на удалённый режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 11 331.

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