Бишкек, , 07:01 — REGNUM Министр культуры, информации и туризма Киргизии Нуржигит Кадырбеков на заседании правительства выступил с просьбой разрешить кинотеатрам возобновить работу в условиях пандемии коронавируса.

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Глава минкульта отметил, что кинопрокат — это тоже бизнес, который приносит бюджету стабильный доход в размере около 100 млн сомов (94,9 млн рублей) в год.

«Уже возобновлена работа общественного транспорта, а в кафе и ресторанах проводятся тои (семейные торжества), но кинотеатрам работать все еще запрещено. Давайте быстрее решим этот вопрос», — подчеркнул он.

Напомним, что из-за введения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции работа кинотеатров и театров в Киргизии была приостановлена с конца марта 2020 года