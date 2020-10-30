Барнаул, , 06:41 — REGNUM Минздрав РФ распорядился отправить в Алтайский край бригаду опытных реаниматологов для проведения консультаций по больным COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Кроме того, после обращения алтайского губернатора Виктора Томенко принято решение о том, что Алтайский край получит дополнительные мощности для проведения тестирований на COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 29 октября, в Алтайском крае выявлен 18 781 носитель SARS-CoV-2, причём только 216 из них добавились за сутки. За последние 24 часа подтверждена смерть еще 14 человек с SARS-CoV-2.

В настоящее время в регионе делают более шести тысяч тестов ежедневно.

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