Благовещенск, , 06:30 — REGNUM В Амурской области противовирусные препараты бесплатно получат педагоги старше 50 лет, а также медицинские работники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На закупку медикаментов для профилактики из областного бюджета было выделено 20 млн рублей.

Бесплатно противовирусные препараты получат медицинские работники, которые по долгу своей службы сталкиваются с рисками и очагами заражения: это персонал станций «скорой помощи», поликлиник, приёмных отделений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурскую область поступила первая партия лекарств для лечения от COVID-19, предназначенная для больных, которые лечатся на дому. Препараты им раздадут бесплатно.