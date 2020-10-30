Ульяновск, , 06:29 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отреагировал на преступление в Димитровграде, где попытались изнасиловать в лифте 10-летнюю девочку. Об этом глава региона написал на своей странице в «Фейсбуке».

29 октября губернатор проинформировал, что ему «доложили о леденящем душу происшествии» в Димитровграде, где попытались изнасиловать 10-летнюю девочку. Преступление было совершено в подъезде жилого дома.

«Мне сейчас сложно подобрать слова, в первую очередь, как отцу дочерей. Это ужасное преступление не должно остаться безнаказанным», — написал Сергей Морозов.

Девочка госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Димитровграде по «горячим следам» задержан подозреваемый в покушении на изнасилование десятилетней девочки. По данным правоохранителей, мужчина напал на ребёнке в лифте и совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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