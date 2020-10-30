Оттава, , 06:21 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки выявили 2956 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Канады достигло 228 542. Уже смогли выздороветь более 191 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 10 074 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Канаде выявили 2699 случаев заражения новым коронавирусом. Наиболее пострадавшими от пандемии канадскими провинциями считаются Квебек, Онтарио и Альберта.

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