Белвью, США, , 06:09 — REGNUM В рамках приуроченной к Хэллоуину распродажи онлайн-магазин Steam предложил пользователям приобрести со скидкой ряд интересных игр в жанре ужасов. Информация была опубликована 30 октября на сайте сервиса.

В список акции попали, в том числе, такие проекты, как Phasmophobia, Alien Isolation, ремейк Resident Evil 2, Outlast и Carrion. Кроме того, любители хорроров могут приобрести со скидкой Vampyr, Dead by Daylight, Dying Light, Inside, Remnant: From the Ashes. В распродаже также участвуют Subnautica, The Forest и другие проекты. С полным списком геймеры могут ознакомиться на сайте сервиса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что конкурент Steam — Epic Games Store предложил пользователям бесплатно скачать две игры про призраков и паранормальные явления. Речь идёт о Blair Witch и ремастере (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) приключенческой экшен-игры Ghostbusters: The Video Game.

