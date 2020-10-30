Ханчжоу, Китай, , 06:09 — REGNUM Город Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая выпустил постановление, определяющее, что сбор биологической информации вроде отпечатков пальцев и лицевой биометрии не требуется въезда в жилые районы, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Биоинформационные технологии стали стремительно набирать распространение в Китае, в связи с чем многие жилищные сообщества установили системы распознавания лиц на входе.

Несмотря на то, что данный подход имеет ряд преимуществ для жителей сообществ и улучшает эффективность управления, однако, он также вызывает беспокойство насчет безопасности персональных данных людей, чья биометрия была считана.

1 октября Китай выпустил новую версию национальных стандартов по защите персональной информации, требующую, чтобы перед сбором персональной биоинформации лицо, чья персональная информация собирается, было отдельно уведомлено о цели, методе и использовании, а также об объеме сбора и сроках хранения.