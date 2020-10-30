Ульяновск, , 06:05 — REGNUM В Ульяновской области усилят поддержку медицинских работников и ужесточат мониторинг лекарственного обеспечения. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Говоря о приоритетных задачах, глава региона выделил организацию качественного лечения и маршрутизации пациентов, а также вопрос улучшения условий труда медработников. Сергей Морозов проинформировал, что поручил министерству здравоохранения Ульяновской области представить дополнительные предложения в части поддержки медицинских работников. Губернатор также заявил по итогам встречи с фракцией «Единая Россия» в Законодательном собрании Ульяновской области, что будет разработан закон о статусе медицинских работников.

Глава региона также поручил штабу ужесточить мониторинг лекарственного обеспечения аптек и больниц, ситуации в первичном звене, наличия средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего официально выявлено 20 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 020 человек (78,6%), скончался 161 пациент с COVID-19.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания обратились к губернатору Ульяновской области Сергею Морозову с просьбой выделить из резервного фонда правительства 290 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Данные средства, по расчётам парламентариев, необходимы, в частности, для увеличения коечного фонда, закупки для больниц лекарственных средств и препаратов.