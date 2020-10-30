Гуанчжоу, Китай, , 06:03 — REGNUM Морская полиция провинции Гуандун на юге Китая раскрыла криминальную банду, осуществившую контрабанду более 40 тыс. тонн готовых нефтепродуктов с 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Члены банды были вовлечены в уголовные дела, связанные с контрабандой нефтепродуктов на сумму более 300 млн юаней (около $45 млн). Боле 600 правоохранителей приняли участие в операции, которая прошла 22 октября.

Было схвачено 35 подозреваемых и изъято свыше 500 тонн контрабандных нефтепродуктов, а также три танкера для производства нефтепродуктов.

Расследование показало, что банда в течение длительного времени орудовала в устье реки Чжуцзян. Они использовали малые суда для контрабанды готовых нефтепродуктов на материковую часть Китая в обход таможни и прямиком к покупателям.