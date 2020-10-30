Ульяновск, , 05:56 — REGNUM В Ульяновской области призывают жителей соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и сократить «социальные контакты». Об этом заявил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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В ходе обсуждения проблемных вопросов глава региона отметил как неудовлетворительную работу муниципальных оперативных штабов. Речь идёт, прежде всего, о контрольных мероприятиях. По словам губернатора, на территориях «есть резервы для усиления контроля».

«Кроме того, мы будем убедительно просить жителей региона сократить социальные контакты и воздержаться от поездок как внутри региона, так и в другие субъекты», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действие ранее установленных ограничений в условиях режима повышенной готовности продлено по 1 декабря. В частности, в регионе действует масочно-перчаточный режим, жителям рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, а граждан старше 65 лет призывают оставаться дома — продукты и медикаменты для них готовы привезти добровольцы и социальные работники.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса в Ульяновской области заработала служба психологической помощи: поддержку оказывают профессиональные психологи, к работе подключат священников.