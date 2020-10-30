Пекин, , 05:50 — REGNUM На материковой части Китая выявлен один новый локальный случай COVID-19, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, вновь заболевший был выявлен в првоинции Шаньдун на востоке страны. Всего 53 бессимптомных случая заражения, включая 39 «импортных» было зафиксировано в стране за прошедшие сутки.

Кроме того, в Китае зафиксировано за прошедшие сутки 24 новых подтверждённых «импортных» случая опасной инфекции. Шесть новых случаев подозрения на болезнь выявлено в Шанхае. Смертей нет.