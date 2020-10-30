Омск, , 05:49 — REGNUM Режим повышенной готовности в Омской области продлён до 30 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Решение о продлении режима оперштаб Омской области по борьбе с коронавирусом принял 29 октября. В регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима. Областное управление Роспотребнадзора настояло на вводе тотального запрета на пассажирские перевозки без средств индивидуальной защиты. Пассажиры должны надевать защитные маски.

«Собственник автотранспортного предприятия несет полную ответственность за соблюдение этого режима. Их работа будет жестко контролироваться надзорными органами», — прокомментировал омский губернатор Александр Бурков.

Что касается сферы общественного питания, с 1 ноября рестораны и кафе должны быть закрыты для посетителей с полуночи до 06:00. При этом они могут работать на вынос. Исключение — точки общепита в аэропорту, на вокзалах и автозаправочных станциях.

Вопрос о продлении школьных каникул отложен. На этой неделе омские школьники уходят на каникулы по плану. Дальнейшие решения будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Работа детских садов и школ сохраняется в прежнем режиме. Вузы могут принимать решение о переходе на дистанционное обучение на уровне ректоров.

Людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома.

Разрешено проводить спортивные мероприятия только межрегионального и всероссийского уровней. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. Муниципальные, региональные соревнования и другие массовые спортивные мероприятия отменены до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в Омской области подтверждено 15 388 случаев заражения коронавирусом.

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