Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Компания Electronic Arts может работать над третьей частью игры Star Wars: The Force Unleashed. Об этом 30 октября сообщил портал Comicbook со ссылкой на известного инсайдера Дэниэла Рихтмана.

Эксперт сообщил, что, по имеющейся у него информации, проект может находиться на ранней стадии реализации. К сожалению, он не сообщил больше никаких сведений, в том числе о том, на каких платформах может выйти триквел. Издание отмечает, что Electronic Arts вряд ли будет коментировать эти слухи, поскольку обычно в таких случаях хранит молчание.

Напомним, релиз Star Wars: The Force Unleashed 2 («Звёздные войны: Необузданная Сила II») состоялся 26 октября 2010 года. Игра, в основу которой легла вселенная «Звёздных войн», выполнена в жанре приключенческого экшена.

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