Ульяновск, , 05:46 — REGNUM Ульяновская область занимает 15 место по суточному приросту выявляемых случаев заражения коронавирусом. Для лечения пациентов с COVID-19 осталось менее 2% свободных коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

На совещании руководитель управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Дмитрий Бородков проинформировал, что в регионе развёрнуто 1572 койки для пациентов с коронавирус и в настоящее время «показатель свободного коечного фонда составляет 1,78%».

По словам Бородкова, эпидемиологическая ситуация, в регионе «остаётся достаточно напряженной»: Ульяновская область занимает 15 место по суточному показателю заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Законодательного собрания обратились к губернатору Ульяновской области Сергею Морозову с просьбой выделить из резервного фонда правительства 290 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Из них 128 млн рублей предлагается направить на увеличение коечного фонда в Центральной городской клинической больнице Ульяновска, приобретение лекарств и медицинских изделий.

Подробнее: В Ульяновской области на борьбу с коронавирусом могут выделить ещё 290 млн

Читайте ранее в этом сюжете: Вузы Ульяновской области перешли на дистанционное обучение