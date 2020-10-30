Вашингтон, , 05:51 — REGNUM В США с полок части магазинов сети розничной торговли Walmart вновь исчезли боеприпасы и огнестрельное оружие. Об этом со ссылкой на распоряжение, адресованное менеджерам магазинов, 29 октября сообщает газета The Wall Street Journal.

Дополнительные меры предосторожности «во имя безопасности наших сотрудников и покупателей» руководство сети объясняет «волнениями в отдельных районах страны» и беспорядками, которые вновь возникли после смерти чернокожего Уолтера Уоллеса, застреленного сотрудниками полиции 26 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Напомним, что оружие и патроны продаются примерно в половине из около 4,7 тыс. магазинов этой сети в США.

Как сообщало ИА REGNUM, городской совет американского города Филадельфия запретил сотрудникам полиции применять слезоточивый газ и резиновые пули против участников уличных беспорядков.

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