Монтрёй, Франция, , 05:36 — REGNUM Французский издатель и разработчик видеоигр Ubisoft решил отложить релизы игр Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine на 2021−2022 финансовые годы. Об этом 29 октября команды проектов сообщили на своих ресурсах.

Это означает, что игры выйдут в период с апреля 2021 года по март 2022. Издание отмечает, что в случае Far Cry 6 новость не является особо важной, поскольку на сегодня Ubisoft показала геймерам лишь несколько скриншотов ранней версии игры.

Что касается Rainbow Six Quarantine, то значимых новостей о реализации проекта поклонники серии не видели с октября 2019 года и, возможно, он испытывает сложности с реализацией или Ubisoft пока не хочет выпускать конкурента Rainbow Six Siege.

Напомним, ранее компания заявляла, что релиз Far Cry 6 состоится в феврале 2021 года. Изначально планировалось, что Rainbow Six Quarantine выйдет до марта 2021 года.

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