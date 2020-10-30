Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM На Сахалине за прошедшую неделю коронавирус лабораторно подтвердился у 526 жителей области. Всего в регионе выявили 5371 случай заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области.

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За последние сутки в островном регионе выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, днём ранее — 93.

Полностью вылечились за последние сутки 70 пациентов, за всю пандемию выписаны с выздоровлением 5371 человек. Ещё 2343 пациента с коронавирусом проходят лечение.

На Сахалине за весь период пандемии зафиксирована одна смерть пациента от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 111). Из них 75 человек (59%) болеют ОРВИ, 42 (33%) — пневмонией, 11 носителей коронавируса переносят заболевание бессимптомно.