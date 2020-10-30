Ульяновск, , 05:27 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением находятся более 10,8 тыс. человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным на вечер 29 октября, в Ульяновской области за последние сутки лабораторно подтверждено 206 случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 20 592 человек.

Всего в регионе проведено 358 949 лабораторных исследований на коронавирус, обследованы 336 306 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 10 856 человек.

На заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Дмитрий Бородков отмечал, что ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, остается «достаточно напряжённой». Регион находится на 15 месте по суточному показателю заболевших COVID-19.

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