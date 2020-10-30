Хабаровск, , 05:29 — REGNUM В Хабаровском крае выдали 736 личных книжек добровольцам. Документ является своеобразным аналогом трудовой книжки, куда будут вноситься записи о волонтёре, его стаже, дополнительной подготовке и поощрениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Личная книжка добровольца действительная на всей территории страны и даёт владельцу несколько ощутимых бонусов. Например, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтёрский опыт.

Также книжка добровольца может стать дополнительной рекомендацией при трудоустройстве.

Книжки выдают в краевом центре молодёжных инициатив в Хабаровске и в Доме молодёжи в Комсомольске-на-Амуре.

Помимо личных книжек предусмотрена и карта волонтёра, которая позволит владельцу пользоваться системой бонусов от коммерческих партнёров проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области впервые проходит грантовый конкурс для волонтёров. Его итоги подведут в День волонтёра — 5 декабря.