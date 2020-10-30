Москва, , 05:30 — REGNUM В пятницу, 30 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +5… +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 31 октября в Москве будет облачно, без осадков. Температура воздуха +4… +6 °С.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °С днём и +1… +6 °С ночью.

В субботу, 31 октября, днём в столице ожидается +7… +9 °С. По области +5… +10 °С, без осадков. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, первые дни ноября в Северной столице будут аномально теплыми.

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