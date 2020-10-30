Петропавловск-Камчатский, , 05:22 — REGNUM На Камчатке на протяжении уже нескольких дней выявляется практически одинаковое число новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 51 жителя края, днём ранее — у 50, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных регионального оперативного штаба.

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За весь период пандемии на Камчатке выявили 5 723 случая заражения коронавирусом. За сутки полностью излечился 31 человек. Всего в регионе справились с болезнью 3638 жителей.

Госпитализированы в стационары для прохождения лечения за последние сутки 32 носителя коронавируса. Всего в ковидных госпиталях лечатся 339 пациентов. У 182 носителей коронавируса пневмония. В крае свободно 121 место в ковидных госпиталях из 460.

На Камчатке за весь период пандемии провели более 164 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Приморья начал процедуру закупок медикаментов для лечения амбулаторно ковидных больных. Поставка бесплатных лекарств в больницы края ожидается в конце ноября.