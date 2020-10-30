Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Космическая игра EVE Online во время очередной масштабной битвы установила сразу два мировых рекорда. Об этом 30 октября сообщил портал Game Rant.

Во время очередной PVP-битвы (player versus player — игрок против игрока) в начале октября 2020 года многопользовательская игра установила два достижения: по общему числу участников битвы (8825 игроков и 11 258 учетных записей), и по числу геймеров, одновременно находящихся в онлайне (6557 игроков). Издание отмечает, что оба рекорда уже были занесены в Книгу Гиннеса.

Сейчас в EVE Online идёт масштабная война между мощнейшей корпорацией Goonswarm Imperium и коалицией PAPI, названная World War Bee 2. Последний конфликт подобного масштаба, получивший названия World War Bee, The Casino War или The Northern War завершился в EVE Online 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы системные требования Call of Duty: Black Ops Cold War