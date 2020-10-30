Улан-Удэ, , 05:26 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 11 331. Об этом утром 30 октября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 7449 случаев заражения (66% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 166 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1857 больных. На амбулаторном лечении находятся 1536 человек, наблюдается 6054 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7772 (+80) человека.

В реанимации остаются 67 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 38 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 87,8% — из 2417 перепрофилированных коек заняты 2122.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии бесплатные лекарства для пациентов с пневмониями, многодетных семей и пенсионеров, получающих лечение от COVID-19 на дому, будут доставлять медработники и волонтёры.

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