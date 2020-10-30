Владивосток, , 05:13 — REGNUM Минздрав Приморья начал процедуру закупок медикаментов для лечения амбулаторно ковидных больных. Поставка бесплатных лекарств в больницы края ожидается в конце ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Приморье по предварительному распределению получит около 72 млн рублей на приобретение лекарств для амбулаторных больных.

«В кратчайшие сроки пройдут закупочные процедуры. Уже определены ответственные лица, начата работа с поставщиками. Надеемся, что в течение 2−3 недель в крае начнут в полном объёме обеспечивать амбулаторную помощь лекарственными препаратами», — сказала зампредседателя правительства Приморья Анастасия Худченко.

Она добавила, что несколько дней назад было направлено 12 млн рублей на приобретение препаратов для лечения амбулаторных больных. Эта закупка уже идёт, договора подписаны и частично начаты поставки.

Лекарства будут выдавать участковые терапевты по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит дополнительные 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов, которые проходят лечение на дому. Об этом 29 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.