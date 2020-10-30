Тамбов, , 05:06 — REGNUM В Тамбове прошла II всероссийская научно-практическая конференция «Стоп, коррупция!», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По итогам обсуждения был рекомендован положительный опыт Тамбовской области в сфере антикоррупционной деятельности для изучения регионами.

На научно-практической конференции «Стоп, коррупция!» Tambov.gov.ru

В конференции приняли участие представители органов государственной власти, высших учебных заведений, некоммерческих и общественных организаций. В режиме видеоконференции к разговору присоединились сотрудники органов местного самоуправления, правоохранители и прокуратура. Темой обсуждения стало противодействие коррупции в любых её проявлениях.

Приветствие губернатора Тамбовской области Александра Никитина зачитал исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он отметил, что антикоррупционная работа в регионе строится в соответствии с национальными планами, утверждает и контролирует которые президент Владимир Путин. Основные задачи — предупредить противоправные деяния, минимизировать возможность их совершения, а при установлении факта их совершения — обеспечить неотвратимость привлечения к ответственности.

«На мой взгляд, среди всех направлений борьбы с коррупцией самым важным представляется пробуждение в людях чувства собственного достоинства и искоренение так называемого правового нигилизма, — подчеркнул Олег Иванов. — Надо сделать так, чтобы сама мысль о том, что можно дать или взять взятку, вызывала брезгливость и неприятие».

По его словам, форум должен стать площадкой для обмена мнениями о том, как предотвратить нарушения и преступления в данной сфере.

Участники конференции рассмотрели проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере борьбы с коррупцией, предупреждения коррупционных рисков в деятельности государственных и муниципальных органов, участия научной общественности в формировании антикоррупционной среды. По их мнению, за последнее время была проделана большая работа по недопущению коррупционных преступлений. И все же в 2020 году к административной ответственности привлекли 12 гражданских и 55 муниципальных служащих.

По итогам конференции участники отметили, что опыт антикоррупционной деятельности Тамбовской области заслуживает внимания и может быть рекомендован для изучения другим регионам РФ. Методические рекомендации, выработанные по итогам мероприятия, будут учтены при организации дальнейшей антикоррупционной деятельности в регионе.