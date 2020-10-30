Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store начал в честь Хэллоуина раздавать бесплатно игры на паранормальную тематику. Информация была опубликована 30 октября на сайте сервиса.

Сейчас геймеры могут бесплатно получить хоррор Blair Witch и приключенческий экшен Ghostbusters: The Video Game Remastered. Акция продлится до ноября 2020 года. Администрация Epic Games Store также сообщила, что с 5 по 12 ноября 2020 магазин будет бесплатно раздавать игру Wargame: Red Dragon.

Игра Blair Witch, выполненная в жанре сюжетного психологического хоррора, вышла в сервисе Steam 29 октября 2020 года, её разработкой занималась студия Bloober Team (The Medium, Observer). Релиз оригинальной Ghostbusters: The Video Game состоялся 16 июня 2009 года, в основу игры легли фильмы режиссёра Айвана Райтмана «Охотники за привидениями».

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