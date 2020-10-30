Вена, , 04:52 — REGNUM Границы между государствами ЕС не должны закрываться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках саммита союза, сообщает агентство Austria Presse-Agentur (APA).

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По его словам, важно не повторять тех ограничений, которые имели место в весенние месяцы. Канцлер также отметил, что ситуация с коронавирусом в каждой из стран ЕС находятся приемно на одном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября, из-за распространения коронавирусной инфекции, власти Австрии ввели ограничение на количество участников собраний до 12 человек на улице и до шести человек — в помещениях.

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