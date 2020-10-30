Сува, , 04:44 — REGNUM На Фиджи зафиксировали случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Сообщается, что заболевшим оказался 57-летний гражданин страны, вернувшийся на Фиджи вывозным рейсом из Кении. Самолет летел транзитом через Дубай, Куала-Лумпур и Окленд. При этом отмечается, что у пациента не наблюдалось симптомов коронавирусной инфекции, заболевание у него выявили лишь благодаря тестированию в ходе 14-дневного карантина.

Всего с начала пандемии на Фиджи выявили 34 случая заражения коронавирусом нового типа. Большая часть пациентов уже выздоровела, еще двое скончались от осложнений.