Анадырь, , 04:43 — REGNUM На Чукотке с 30 октября изменится процедура тестирования на коронавирус — пробы можно будет сдать по направлению врача или по заявкам работодателей.

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На утро 30 октября в округе зарегистрировано 237 носителей коронавируса, 213 пациентов — выздоровели, трое человек скончались. На обязательной самоизоляции находится 541 житель Чукотки, всего проведено 41 960 тестов.

«В лабораторию каждый день приходит около 150 человек. Приходят не только здоровые люди, но и болеющие. Дистанцию соблюдать там невозможно. Мы не хотим, чтобы люди приходили сдавать тесты и при этом заболевали», — цитирует ИА «Чукотка» главного врач Чукотской окружной больницы Марину Острась.

Минимальное количество работников, на которых составляется заявка — 10 человек. Заявки подаются в окружную больницу. Если нужно провести разовое тестирование — процедура проводится бесплатно.

Не исключено, что тесты, которые будут делать на регулярной основе, станут платными. Также забор проб продолжат делать участковые врачи и скорая помощь на вызовах у больных с ОРВИ или подозрением на пневмонию.

Отменили самоизоляцию и тестирование тем, кто приезжает на Чукотку из других регионов. Но сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит дополнительные 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов, которые проходят лечение на дому. Об этом 29 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.