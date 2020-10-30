Триполи, , 04:39 — REGNUM В Ливии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 60 тыс. Об этом свидетельствуют данные ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

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В частности, за 29 октября в Ливии провели 3140 исследований анализов на выявление коронавирусной инфекции, из них 782 показали положительный результат. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на ливийской территории достигло 59 656.

Отмечается, что уже выздоровели 33 550 пациентов, их выписали из медучреждений Ливии. Еще 831 человек с болезнью не справился и скончался.