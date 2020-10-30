Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Саймон Вудрофф, занимавший должность креативного директора проекта игры Everwild, оставил свою должность. Об этом 30 октября сообщил портал VGC.

Глава Xbox Game Studios Крейг Дункан подтвердил эту информацию, поблагодарил коллегу и пожелал ему удачи в других начинаниях. По имеющейся у издания информации, Вудрофф покинул должность ещё в начале октября 2020 года.

Стоит отметить, что это уже вторая за последние дни новость об увольнении руководителя проекта игры Microsoft и Xbox Game Studios. Ранее стало известно, что глава студии 343 Industries Крис Ли покинул должность директора Halo Infinite.

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