Бразилиа, , 04:34 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 мог быть разработан в военной лаборатории как биологическое оружие, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе общения со сторонниками, сообщает издание Correio Braziliense.

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Главе государства задали вопрос, допускает ли он, что пандемия была спланирована для того, чтобы разрушить экономические системы стран. Бразильский лидер ответил, что он не может утверждать подобное. Однако, он добавил, что вирус мог распространиться в мире в результате утечки из лаборатории, поскольку многие государства ведут разработки различных видов вооружений, в том числе и биооружия

Как сообщало ИА REGNUM, по информации властей Бразилии, в стране число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 5 494 376.

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