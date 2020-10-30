Биробиджан, , 04:20 — REGNUM В Еврейской автономной области за неделю умерли семь пациентов с коронавирусом, а новых случаев инфицирования выявлено 300, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных регионального оперативного штаба.

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За последние сутки в области выявили 42 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 39). Всего в регионе зарегистрировано 1917 носителей коронавируса. Не справились с болезнью за весь период наблюдений 32 человека, за последние сутки случился ещё один летальный исход от COVID-19.

В коронавирусных стационарах проходят лечение 136 человек. К аппаратам ИВЛ подключены три взрослых пациента. 795 инфицированных лечатся на дому.

В области ковидный коечный фонд заполнен на 93,3% — занято 196 мест из 210.

Как сообщало ИА REGNUM, у губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна подтвердилось заражение коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Instagram.