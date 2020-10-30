Бразилиа, , 04:18 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 5 494 376. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

За сутки бразильские медслужбы выявили еще 26 106 подобных фактов, а также 513 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего от этого заболевания в Бразилии скончались 158 969 пациентов. Однако, 4 954 159 человек удалось излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что бразильские специалисты изучают возможный случай повторного заражения SARS-CoV-2 в стране. Они выдвинули предположение, вторичное заражение пациентки могло быть связано с мутацией вируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии исследуют повторный случай заражения коронавирусом