Сеул, , 04:09 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 114 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 93 случая заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные — прибыли в Южную Корею из-за рубежа. Центр отмечает, что последние трое суток в республике выявляют более 100 инфицированных ежедневно после небольшого снижения заболеваемости, зафиксированного 26 октября.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 26 385 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 29 октября в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 463.