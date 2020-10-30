Пекин, , 04:08 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 24 пациента, переболевших COVID-19, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 339 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая семерых в тяжелом состоянии.

Всего 80 967 пациентов было выписано из больниц Китая за все время эпидемии. Общее же число заболевших в стране достигло 85 940 человек, из которых 4634 человека скончались.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было выявлено 24 новых «импортных» случая заболевания опасной инфекцией.