Благовещенск, , 04:08 — REGNUM Мэр Благовещенска Олег Имамеев на своей странице в Instagram разместил опрос о дистанционном обучении в школах города в условиях осложняющейся эпидобстановки из-за распространения коронавирусной инфекции.

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«Нужно ли в сложившейся ситуации с COVID-19 переводить школы на дистанционное обучение?», — предложил ответить на этот вопрос Имамеев своим подписчикам.

Глава города в очередной раз призвал жителей обязательно соблюдать масочный режим, признав что это не панацея, но ношение маски снижает опасность заражения.

«Берегите себя и своих близких!», — написал Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, у губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна подтвердилось заражение коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Instagram.