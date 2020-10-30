Пекин, , 04:05 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено 24 новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число «импортных», то есть прибывших из-за рубежа в Китай заболевших опасной инфекцией достигло 3332 человек с начала эпидемии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения.

Из общего числа новых «импортных» случаев, 13 пришлось на Шанхай, четыре — на Фуцзянь, по два — на Тяньцзинь, Гуандун и Сычуань, а также один случай выявлен в провинции Юньнань.

Из всех «импортных» пациентов в Китае, 3044 человека уже выздоровели и были выписаны из больниц страны, в то время как 288 человек еще остаются госпитализированными. Смертей среди «импортных» пациентов не зафиксировано.