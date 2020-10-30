Пекин, , 04:02 — REGNUM Почти 10 млн семей по всему Китаю были выведены из нищеты, в которой они оказались из-за болезни благодаря усилиям властей, сообщает агентство Синьхуа.

По словам заместителя главы Национальной комиссии здравоохранения КНР Юй Сюэцзюня, которые он произнес во время пресс-конференции, посвященной реформе и развитию китайской системы здравоохранения во время 13-й Пятилетки (2016−2020) подобные результаты стали следствием усиленных мер, предпринятых властями страны в борьбе с нищетой.

По его словам, особенно это стало заметно по бедным районам Китая, где проблемы были даже с оказанием базовой медицинской помощи.

Рабочий механизм от выявления до лечения и отслеживания заболевания на ранних стадиях был запущен в работу в бедных районах страны с целью профилактики заболеваний, которым наиболее подвержены люди, находящиеся за чертой бедности.