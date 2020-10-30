Москва, , 03:56 — REGNUM Переохлаждение организма может возникнуть в следствие плохой погоды, что делает организм человека более восприимчивым к заболеванию различными инфекциями, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«На заболеваемость влияют погодные факторы», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам эксперта, наличие других респираторных вирусов также может повлиять на течение коронавирусной инфекции. Пшеничная отметила, что из-за этого у заболевших могут возникать осложнения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в летучих мышах, обитающих на российской территории. При этом точный геном коронавируса ученым установить пока не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор нашёл коронавирус у российских летучих мышей